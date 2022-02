Bedürftige Menschen konnten am Sonntag in Magdeburg einen kostenlosen Haar- oder Bartschnitt erhalten. Zehn Friseurinnen und Friseure frisierten drei Stunden lang ehrenamtlich in der Wallonerkirche. Die Aktion soll laut den Veranstaltern bald auch in Halle stattfinden, voraussichtlich im März.