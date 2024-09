Magdeburg LKA ermittelt: Dritter Wohnwagenbrand am Barleber See innerhalb kurzer Zeit

06. September 2024, 06:59 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch hat am Barleber See erneut ein Wohnwagen gebrannt. Es ist der dritte Vorfall dieser Art innerhalb von nicht einmal vier Wochen. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung und prüft eine mögliche Brandserie.