Wer verreisen will und ein Hotel sucht, kann sich heutzutage im Internet individuell und detailliert über einzelne Unterkünfte informieren: Gibt es einen Föhn? Wie weit ist die Pension vom Bahnhof entfernt? Wie bewerten andere Gäste das Frühstücksei? In Magdeburg gibt es nun detaillierte Infos zu Barrieren, die bei einer Reise zu erwarten sind.

Die Stadt beteiligt sich an einem bundesweiten Projekt namens "Reisen für alle". Viele Betriebe in der Stadt haben sich dafür auf Barrierefreiheit prüfen lassen. Zusätzlich zu den Informationen auf Reiseportalen und Bewertungsplattformen gibt es nun ausführliche Hinweise über Zugänge, Parkplätze und Ausstattung für Menschen, die Rollstühle benutzen, seh- oder hörbehindert sind, für blinde und gehörlose Menschen sowie Menschen, die kognitive Behinderungen haben.

Wer zum Beispiel in der Jugendherberge wohnen will und einen Rollstuhl benutzt, erfährt im Internet, dass ein Parkplatz bei der Anmeldung reserviert werden kann, dass es keine Stufen auf dem Weg in die Herberge gibt und dass es im Speisesaal Tische gibt, die mit einem Rollstuhl unterfahrbar sind. Es gibt detaillierte Informationen über die Badezimmer – von der Größe der Dusche bis hin zu der Information, dass das Waschbecken unterfahrbar ist.