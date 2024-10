In Magdeburg sorgen ab Montag, 7. Oktober, neue Baustellen für Behinderungen im Straßenverkehr. Das hat die Landeshauptstadt mitgeteilt. Demnach wird unter anderem im Stadtteil Lemsdorf die Ballenstedter Straße zwischen der Harzburger Straße und An der Klinke für knapp zwei Wochen voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten der Städtischen Werke Magdeburg (SWM). Der Verkehr wird in diesem Zeitraum umgeleitet.

Vollsperrung der Menzer Straße

Ebenfalls voll gesperrt wird laut Landeshauptstadt im Stadtteil Prester die Menzer Straße zwischen Klusdamm und Steindamm. Hier finden bis 13. Dezember Kanalbauarbeiten der SWM statt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Carl-Miller-Straße wird zur Einbahnstraße

An der Baustelle in der Carl-Miller-Straße (Altstadt) wird der Abschnitt zwischen Sternstraße und Humboldtstraße laut Landeshauptstadt bis Freitag, 11. Oktober, zur Einbahnstraße. Hier wird der Verkehr demnach aus Richtung Osten umgeleitet. Betroffen sind nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe auch die Nachtbuslinien N3, N4 und N5 sowie die Linie 59. Grund sind Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung.

