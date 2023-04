Verlegung neuer Rohre Magdeburg sperrt mit Hallischer Straße wichtige Verkehrsachse

In der Landeshauptstadt Magdeburg ist ab Montag für mehrere Monate die Hallische Straße gesperrt. Im Sommer müssen die Bauarbeiten unterbrochen werden. Die Freigabe der Strecke wird nicht mehr in diesem Jahr erwartet. Auch am Stadtpark gibt es Bauarbeiten. Die Wasserfallbrücke wird ab Montag saniert.