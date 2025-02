Bildrechte: IMAGO / Arkivi

Baudenkmal Stadthalle – Veranstaltungsort der Rotehorninsel In den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts war es das Ziel Magdeburgs, sich als moderne Stadt neu aufzustellen – was sich auch im Bauen zeigte.



Eines der Wahrzeichen dieser "Magdeburger Moderne" ist die Stadthalle, ein Veranstaltungs- und Mehrzweckgebäude. Sie wurde 1927 anlässlich der Deutschen Theaterausstellung im Bauhausstil errichtet. Das Haus und das Ausstellungsgelände galten lange als richtungsweisend in Deutschland.



Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Stadthalle durch Bombentreffer erheblich beschädigt und brannte aus. Sie konnte zum großen Teil durch Spenden aus der Bevölkerung wieder aufgebaut werden. Zum 100-jährigen Jubiläum steht eine Grundsanierung an. Da Schäden und Mängel am Gebäude erst später offenbar wurden, schnellten die veranschlagten Kosten in die Höhe – auf mittlerweile über 91 Millionen Euro.