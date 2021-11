Bauarbeiten am Strombrückenzug Betonmassen für neue Brücke in Magdeburg – Verkehrseinschränkungen

Die Arbeiten am neuen Strombrückenzug in Magdeburg gehen voran. Die neue Brücke auf dem Werder wird Richtung Osten ausgebaut. Dafür werden am Donnerstag riesige Betonmassen von den Mischwerken der Region durch die Stadt transportiert. Bis in die Abendstunden muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.