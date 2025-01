Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT zeigte sich der Chef des Landesbauernverbandes, Olaf Feuerborn, am Samstag einerseits entsetzt über den Ausbruch. Andererseits erklärte er: "Was uns hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es sich nur um eine kleine Herde handelt." Diese lebe allerdings im Freiland, was befürchten lasse, dass die Seuche über Wildtiere verbreitet wird. Jedoch seien "die Brandenburger Behörden durch die Afrikanische Schweinepest daran gewöhnt, mit den Restriktionen umzugehen, so dass sie das gut im Griff haben werden", sagte Feuerborn.