Wegen Nicht-Auftretens wurden Tiere nicht mehr geimpft

Wie Feuerborn weiter ausführte, ist Sachsen-Anhalt "in Alarmstellung. Weil wir uns ja für den Notfall der Afrikanischen Schweinepest vorbereitet haben, sind wir auch für den Fall gerüstet, dass die Maul- und Klauenseuche auftritt." Das habe man oft genug durchexerziert. In Deutschland seien jahrzehntelang keine Fälle von Maul- und Klauenseuche aufgetreten, deshalb sei nicht mehr dagegen geimpft worden. Das werde sich jedoch ändern müssen, so Feuerborn.

Die Ursache für den Ausbruch der Seuche liege im Dunklen, erklärte Feuerborn. Es habe keinerlei Hinweise gegeben, man stehe noch völlig am Anfang. Der Amtstierarzt aus dem Kreis Märkisch-Oderland, Ralph Bötticher, sagte, der betroffene Landwirt habe keine Futtermittel von außerhalb gekauft, sondern selbst Heu geerntet. Eine Einschleppung des MKS-Virus sei etwa über Urlauber und mitgebrachte Nahrungsmittel möglich, wenn Lebensmittelreste einfach in den Wald oder auf Wiesen geworfen würden.

Erstmals seit Jahren in Deutschland ausgebrochen

Beim aktuellen Ausbruch sind drei Wasserbüffel im brandenburgischen Kreis Märkisch-Oderland nach einer Infektion verendet. Das sagte Landesagrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) am 10. Januar in Potsdam. Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Klauentieren, also Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen.

Auch viele Zoo- und Wildtiere können an MKS erkranken. Das Landwirtschaftsministerium schloss deshalb nicht aus, dass temporär auch Zoos und Tierparks – wie in Berlin passiert – geschlossen werden könnten. Veranstaltungen mit empfänglichen Tieren seien bis auf Weiteres bereits vorsorglich untersagt worden. Für Menschen ist die Seuche ungefährlich. Allerdings können sie das Virus übertragen.