Wegen Nicht-Auftretens wurden Tiere nicht mehr geimpft

Wie Feuerborn weiter ausführte, ist Sachsen-Anhalt "in Alarmstellung. Weil wir uns ja für den Notfall der Afrikanischen Schweinepest vorbereitet haben, sind wir auch für den Fall gerüstet, dass die Maul- und Klauenseuche auftritt." Das habe man oft genug durchexerziert. In Deutschland seien jahrzehntelang keine Fälle von Maul- und Klauenseuche aufgetreten, deshalb sei nicht mehr dagegen geimpft worden. Das werde sich jedoch ändern müssen, so Feuerborn.

Feuerborn zufolge ist für die Nutztierhalter auch ein langfristiger Preisverfall zu befürchten. Feuerborn sagte am Dienstag, es werde Exporteinschränkungen geben. Diese blieben bestehen, bis Deutschland wieder zwei Jahre seuchenfrei sei. Erst nach einer Frist von zwei Jahren ohne weitere Krankheitsfälle gelten Produkte als seuchenfrei. Bisher haben Südkorea und Mexiko Schweinefleisch-Importe aus Deutschland gestoppt.

Erstmals seit Jahren in Deutschland ausgebrochen

Beim aktuellen Ausbruch sind drei Wasserbüffel im brandenburgischen Kreis Märkisch-Oderland nach einer Infektion verendet. Das sagte Landesagrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) am 10. Januar in Potsdam. Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Klauentieren, also Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. In Sachsen-Anhalt werden nach Angaben des Landesbauernverbandes rund 1,2 Millionen Klauentiere gehalten.

Auch viele Zoo- und Wildtiere können an MKS erkranken. Das Landwirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt schließt deshalb nicht aus, dass temporär auch Zoos und Tierparks – wie in Berlin passiert – geschlossen werden könnten. Für Menschen ist die Seuche ungefährlich. Allerdings können sie das Virus übertragen.