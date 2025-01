Beim aktuellen Ausbruch handelt es sich um die ersten Fälle der Maul- und Klauenseuche in Deutschland seit 1988. Drei Wasserbüffel sind in Hönow nach einer Infektion verendet. Das sagte Landesagrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) am 10. Januar in Potsdam. Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Klauentieren, also Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. In Sachsen-Anhalt werden nach Angaben des Landesbauernverbandes rund 1,2 Millionen Klauentiere gehalten.