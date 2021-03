Streit im Magdeburger Stadtrat Immer wieder Ärger mit gefällten Bäumen

Aktuell ist es so: Wenn städtische Bäume gefällt werden, beispielsweise in Parks oder auf Friedhöfen, informiert die Stadt Magdeburg öffentlich darüber. Bei privaten Fällungen, zum Beispiel wegen Bauvorhaben, wie sie an der Walther-Rathenau-Straße stattfanden, weiß in der Regel nur die Verwaltung Bescheid. Mirko Stage, Vorsitzender des Bauausschusses des Magdeburger Stadtrates, erklärt: "In Magdeburg haben wir ganz oft Bauvorhaben, die gar nicht im Bauausschuss genehmigt werden müssen. Von Baumfällungen kriegen wir in solchen Fällen erst dann etwas mit, wenn es schon zu spät ist." Genau wie sein Stadtratskollege Moll will Stage das ändern.

"Ich möchte als Bürger da mit einbezogen werden"

Jens Winter engagiert sich in Magdeburg für Baumschutz. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Nicht nur Stadträte, auch die Bevölkerung hat ein Interesse an solchen Informationen. So zum Beispiel der Magdeburger Informatiker Jens Winter. Er engagiert sich ehrenamtlich für den Baumschutz und steckt hinter der Website Baumfreunde Magdeburg. Dort zeigt eine Statistik übersichtlich an, wie viele städtische Bäume in Magdeburg pro Monat gefällt werden. Doch Winter will auch über private Fällungen Bescheid wissen.