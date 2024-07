In den Sommermonaten sollen laut Pressemitteilung die nicht mehr tragfähigen Bestandteile der Plattform und Treppe abgerissen und anschließend Spundwände als Gründung und Kolkschutz bis in tragfähige Schichten in einer Tiefe von sieben Metern eingebaut werden. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass ein schwankender Wasserpegel die Treppe und Plattform unterspült und damit die Statik des Ensembles erneut gefährdet. Anschließend sollen die rekonstruierten Elemente des Bauwerks wieder aufgebaut werden.