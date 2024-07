In Magdeburg hat am Montag die Sanierung der denkmalgeschützten Treppe am Adolf-Mittag-See begonnen. Wie die Stadt Magdeburg mitteilte, soll das historische Ensemble im Stadtpark Rotehorn für rund 550.000 Euro bis zum Jahresende instandgesetzt werden. Das Geld stammt aus dem Haushalt der Landeshauptstadt.