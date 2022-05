In Magdeburg gehen die Jahre andauernden Bauarbeiten am Citytunnel im Zentrum der Stadt in ihre finale Phase. Projektleiter Christian Fuß sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, die vermeintliche Never Ending Story um die Großbaustelle "hat jetzt irgendwann ein Ende". Es sei kein Hirngespinst mehr, dass zum kommenden Jahreswechsel alles fertig sei. Einen genauen Termin für die Freigabe des Tunnels gibt es aber noch nicht.