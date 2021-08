Auch einige Busse fahren in Magdeburg in den kommenden beiden Wochen anders. Haltestellen in der Otto-Richter-Straße sind aber nicht davon betroffen. (Symbolbild) Bildrechte: MVB/Stefan Deutsch

Die Buslinie 52 (Kastanienstraße bis Sudenburg) ist während der Bauarbeiten zwischen Arndtstraße, Olvenstedter Platz und von dort weiter über Goethestraße und Ebendorfer Straße in Richtung Kastanienstraße unterwegs. In Richtung Sudenburg fährt die 52 ab Arndtstraße ganz normal.

Die Buslinie 72 (Diesdorf bis Am Stern) fährt zwischen Robert-Koch-Straße und Olvenstedter Platz über Ebendorfer Straße und Olvenstedter Straße. An der Haltestelle Harsdorfer Straße ist ein Umstieg zu den Straßenbahnlinien 4 und 5 möglich.

Die Buslinie 73 (Wissenschaftshafen bis Harsdorfer Platz) soll wie bisher fahren, wird aber bis zum Harsdorfer Platz verlängert. Fahrgäste können an der Harsdorfer Straße damit auf die Straßenbahnlinien 4 und 5 umsteigen.



Änderungen ergeben sich auf die Nachtbuslinien N6 (Olvenstedt bis Alter Markt) und N9 (Olvenstedter Platz bis Am Stern). Linie N6 fährt in Fahrtrichtung Alter Markt direkt über die Albert-Vater-Straße. Die Haltestellen Harsdorfer Straße, Olvenstedter Platz, Friesenstraße und Wilhelmstädter Platz entfallen. In der Gegenrichtung fährt die Linie ohne Veränderungen. Die N9 fährt in Richtung Am Stern über Europaring und lässt die Haltestellen Frisenstraße und Stromstraße aus. Stattdessen halten die Busse an der Harsdorfer Straße. Auch hier fahren die Busse in der Gegenrichtung wie üblich.