Die Menschen in Magdeburg müssen sich wegen neuer Baustellen auf weitere massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird am Sonntag (24. April) unter anderem die Kreuzung Ernst-Reuter-Allee und Otto-von-Guericke-Straße komplett gesperrt. Dort werde im Zusammenhang mit der Baustelle am City-Tunnel die Ampel umgebaut, hieß es.

Deshalb soll die Kreuzung am Sonntag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr dicht bleiben. Das ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil auf Magdeburg ein besonderer Sonntag zukommt: Ein neues Stadtoberhaupt wird gewählt, der 1. FC Magdeburg kann im Heimspiel gegen Zwickau den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga schaffen und die Handballer des SC Magdeburg spielen in Hamburg um den Gewinn des Pokals. In der Innenstadt dürften im Fall der Fälle am Sonntag also viele feiernde Fans unterwegs sein.

An der Kreuzung zweier Hauptverkehrsstraßen in Magdeburg wird ab Sonntag gebaut (Archivfoto aus dem Frühjahr 2020). Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Ab Montag (25. April) soll der Verkehr an der Kreuzung im Stadtzentrum vorerst von einer Baustellenampel geregelt werden. Bis September dieses Jahres werde in der Otto-von-Guericke-Straße Richtung Universitätsplatz wegen der Arbeiten nur eine Fahrspur frei sein, hieß es. In der Gegenrichtung sollen sich Linksabbieger und Autos, die in Richtung Hasselbachplatz fahren, einen Fahrstreifen teilen.



Das dürfte vor allem zu Stoßzeiten für Staus im Stadtzentrum sorgen. In der Ernst-Reuter-Allee wird der Fahrstreifen für Linksabbieger komplett gesperrt, umgeleitet wird über den Breiten Weg. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Hier wird ab Montag noch gebaut:

Bundesstraße 1, Brücke über die Albert-Vater-Straße: Dort steht ab Montag (25. April) in beiden Richtungen nur einer von beiden Fahrstreifen zur Verfügung. Grund seien "dringend notwendige Bauarbeiten" an den Brücken über die Albert-Vater-Straße, hieß es aus dem Rathaus. Fußgänger und Radfahrer werden demnach umgeleitet. Gebaut werden soll in drei Abschnitten bis 14. Juni. Zeitweise wird es deshalb auch Einschränkungen auf dem Magdeburger Ring geben.