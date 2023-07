Die Ebendorfer Chaussee wird am 2. August von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag zwischen Bleichenweg und Milchweg gesperrt. Grund dafür sind Kranarbeiten. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Gute Nachrichten gibt es für alle, die in Sudenburg unterwegs sind. Am Freitag endet die Vollsperrung in der Helmstedter Straße und auch die Einschränkungen in der Braunschweiger Straße werden aufgehoben. Damit sind die beiden wichtigen Straßen für den Verkehr wieder voll nutzbar.