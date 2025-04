Vergleich: So hoch sind die Beherbergungssteuern Deutschlandweit erheben mittlerweile über 50 Städte Gebühren für Übernachtungen. Die Höhe variiert dabei. So werden beispielsweise in Dresden 6 Prozent des Übernachtungspreises fällig, in Berlin 7,5 Prozent – dort allerdings des Netto-Übernachtungspreises. Eisenach beispielsweise unterscheidet nach Hotel-Klassifizierung und verlangt eine Pauschale von bis zu 2 Euro pro Gast und Nacht. Heimbach in der Eifel verlangt mit 9 Prozent Bettensteuer seit Jahresbeginn eine der höchsten Gebühren pro Übernachtung in Deutschland.