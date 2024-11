In Magdeburg müssen Übernachtungsgäste ab kommendem April eine Beherbergungssteuer zahlen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Die Steuer soll demnach fünf Prozent des Übernachtungs-Preises betragen.

Die Beherbergungsabgabe wird in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen fällig, aber auch bei Angeboten über Airbnb. Geschäftsreisen sind genauso betroffen, wie private. Kinder und Jugendliche sowie weitere Teilnehmer von Klassenfahrten und Schulausflügen sollen ausgenommen sein.

Die Stadt Magdeburg erhofft sich davon Mehreinahmen von rund zwei Millionen Euro pro Jahr . Diese Schätzung basiert auf den knapp 700.000 Übernachtungen, die die Landeshauptstadt im 2023 verzeichnete. Geplant ist, das Geld in den allgemeinen Haushalt fließen zu lassen, um dort Defizite auszugleichen. Langfristig, so hieß es, sollen die Einnahmen tatsächlich auch dem Tourismus zugutekommen, durch "Leitsysteme oder auch Parkleitung für die Busse".

Beherbergungssteuern werden auch in anderen Orten Sachsen-Anhalts erhoben, beispielsweise in der Lutherstadt Wittenberg, in Quedlinburg, Tangermünde und Bad Schmiedeberg. Auch Halle wird im kommenden Jahr nachziehen.