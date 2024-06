Es ist ein recht unscheinbarer Eingang in der Ladenzeile am Breiten Weg. Zwischen einer Apotheke, einer Fußpflege und einem Schuster geht es die Treppe hinauf in die erste Etage. Links geht es in Arztpraxen. Rechts gab es die auch mal. Jetzt sind es die Büros von Christiane Pruschek und Diana Pfeifer. Die beiden Frauen wurden bei der Magdeburger Ausländerbehörde angelernt und leiten den neuen "Welcome Service" der Stadt Magdeburg. Der soll künftig die erste Anlaufstelle für ausländische Studenten und Fachkräfte sein.