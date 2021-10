Zugleich haben in Magdeburg auch die Tage der jüdischen Kultur und Geschichte begonnen. Bis Mitte November beschäftigen sich thematische Ausstellungen, Theater, Konzerte und Diskussionen mit der jüdischen Kultur in der Landeshauptstadt. Zum offiziellen Auftakt wurde auch der Hermann-Spier-Preis verliehen. Der Preis geht in diesem Jahr an den langjährigen Stadtrat a.D., Alfred Westphal. Er setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Unrecht und Verbrechen gegen jüdische Einwohner von Magdeburg während des Naziterrors nicht vergessen werden.