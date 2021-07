Prämonstratenserberg Magdeburg beschließt Bau eines neuen Altstadtviertels – die genaue Umsetzung ist umstritten

Der Abstimmung ging eine lange Diskussion voraus. Bürgerinnen und Bürger hatten dem Stadtrat eine Petition überreicht, in der sie einerseits eine direktere Beteiligung an der Planung und andererseits einen Ausgleich zum Verlust der Grünflächen forderten. Einige kritisierten die Bebauung als unnötig und eine "katastrophale Entscheidung in Bezug auf Klimaschutz". Sie kündigten an, sich gegen das Vorhaben organisieren zu wollen.