Achtung: Betrugsmasche! Schock-Anruf: Magdeburgerin zahlt fünfstellige Summe in Goldbarren an Betrüger

20. Oktober 2024, 11:09 Uhr

Es gibt unterschiedliche Maschen, wie Betrüger versuchen via Telefon an Geld zu kommen. Eine Magdeburgerin wurde diese Woche Opfer eines Schock-Anrufs. Sie dachte, dass sie einem Familienmitglied helfen würde – weil der Anrufer ihr das so vermittelte. Doch am Ende wurde sie um eine fünfstellige Summe Geld betrogen.