Magdeburg hofft auf Millioneneinnahmen durch "Bettensteuer"

Zwei Millionen Euro Einnahmen erwartet

In der entsprechenden Vorlage wird vorgerechnet, dass es im Jahr 2023 fast 690.000 Übernachtungen gab. Folglich wird das zu erzielende Steueraufkommen auf rund zwei Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Das Geld soll dabei in den allgemeinen Haushalt fließen, um dort Defizite auszugleichen. Langfristig, so heißt es, sollen die Einnahmen tatsächlich auch dem Tourismus zugutekommen, durch "Leitsysteme oder auch Parkleitung für die Busse". Im November soll der Stadtrat final entscheiden.

Geplante Ausnahmen von der Bettensteuer

Der Beschlussvorschlag sieht im Detail Ausnahmen und Sonderregeln für den Gästebeitrag vor. So sollen Minderjährige, Teilnehmer von Schulausflügen oder Klassenfahrten sowie Einsatzkräfte nicht belangt werden. Außerdem soll ab der 22. Nacht nicht mehr gezahlt werden müssen. Für dienstliche Übernachtungen findet sich keine Ausnahme. Auch Übernachtungen über Airbnb sollen unter die Steuerpflicht fallen. Selbst wenn ein Gast nicht anreist, seine Buchung aber nicht storniert hat, muss er demnach zahlen. "Auf die tatsächliche Übernachtung kommt es dann nicht an", so die Vorlage. Bildrechte: IMAGO / Addictive Stock

Halle, Wittenberg und Co. bitten Gäste zur Kasse