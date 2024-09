Mohanad steht in der Magdeburger Einkaufsmeile vor einem Geldautomaten. Der 18-jährige tippt auf den Bildschirm, wartet vergebens. Die 50 Euro Bargeld für diesen Monat sind bereits aufgebraucht. Mohanad erhält 413 Euro Sozialleistungen auf die Bezahlkarte. Er kam vor wenigen Monaten nach Deutschland, sagt er sei vor Krieg und Wehrdienst in Syrien geflohen. Mohanad versteht Deutsch nur bruchstückhaft. Er sagt, er habe schon mehrfach peinliche Situationen erlebt, weil er mit seinem Einkauf an der Kasse gestanden habe und die Bezahlkarte nicht akzeptiert worden sei. Das Bargeld-Limit sieht er deshalb kritisch.

Saeed unterstützt Mohanad als Integrationslotse über den Syrisch-Deutschen Kulturverein in Magdeburg. Er spricht von "schwerwiegenden Problemen" bei der Bezahlkarte, etwa weil das günstige Einkaufen von gebrauchten Dingen, etwa über Kleinanzeigen oder Flohmärkte nur noch sehr begrenzt möglich sei. Mit Blick auf die Ausweitung der Karte in Sachsen-Anhalts ländliche Regionen mahnt Mamad Mohamad, Geschäftsführer des Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V. (LAMSA), an: "Sachsen-Anhalt ist in weiten Teilen ein Bargeld-Land." Er bezieht sich dabei etwa auf Bus-Tickets, aber auch Besuche bei Bäcker oder Friseur.

Probleme bei Lastschriften und Verträgen

Ein weiteres Problem der Bezahlkarte sehen die Sozialverbände bei Verträgen. Zum Beispiel für ein Handy oder ein Sportstudio. Die Bezahlkarte funktioniert nicht wie eine EC-Karte, deshalb sind Lastschriften und Überweisungen nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Sozialamt möglich. Davon aktuell auch betroffen: das Deutschlandticket. Um von den meist abgelegenen Asylunterkünften und Sozialwohnungen die Magdeburger Innenstadt zu erreichen, nutzen viele Geflüchtete das Ticket. So auch der 23-jährige Abdelmajeed. Er sagt, nach dem Kauf des Tickets am Schalter bleibe noch ein Euro Bargeld für den Rest des Monats. Um für sein Handy zu zahlen, habe er sich dann von Freunden Geld leihen müssen.

Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT schrieb das Innenministerium: "Online-Käufe, Überweisungen und Lastschriftabbuchungen sollen mit der Bezahlkarte grundsätzlich nicht möglich sein. Es ist jedoch vorgesehen, für bestimmte bedarfsrelevante Angebote, die ausschließlich online erworben werden können, eng begrenzte und eindeutig definierte Ausnahmen zuzulassen. In diesem Rahmen soll auch der Erwerb des Deutschlandtickets ermöglicht werden."

Auch Magdeburgs Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk sagt, für Handyverträge sei man im Sozialamt bereit, Lösungen anzubieten. Sozialverbände kritisieren den dadurch vorhersehbaren bürokratischen Aufwand. Gottschalk erwidert, mit anderen Lösungen wie etwa ein Girokonto für Geflüchtete, würde man dem "eigentlichen Sinn" der Karte entgegenwirken.

Auslands-Überweisungen sollen gestoppt werden

Vor allem Überweisungen ins Ausland zu stoppen ist ein zentrales Anliegen bei der Einführung der Karte und gleichzeitig großer Streitpunkt. Denn die Bundesregierung hatte mehrfach und auch auf Nachfrage angegeben, dass es keine Statistik dazu gebe, wie viel Geld von Asylbewerbern bislang ins Ausland fließt.

Abdelmajeed glaubt nicht daran, dass Auslandsüberweisungen im großen Stil mit den monatlichen 413 Euro möglich seien. Er glaubt, für Geflüchtete bräuchte es eigentlich mehr Unterstützung, damit die Integration gelinge. Er halte die Bezahlkarte an sich für eine gute Idee, hatte aber vor allem mit der Untergrenze von 10 Euro pro Einkauf Probleme gehabt. Mittlerweile sei sein Asylverfahren abgeschlossen und mit seiner neuen Kreditkarte sei das Leben wieder wesentlich einfacher. Er will in Deutschland bleiben und Lkw-Fahrer oder Mechatroniker werden.