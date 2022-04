Wenn wir uns auf dieser Stadtrundfahrt gemeinsam "Ihre" Stadt angucken: Wie blicken Sie auf Magdeburg?

Die Entwicklung der letzten 30 Jahre ist enorm. Die ersten zehn Jahre hat man immer so das typische Wort in Magdeburg gehört: "Naja, kann man nicht meckern." Und wenn ich heute hier Leute treffe und spazieren gehe, dann kommen die auf mich zu und sprechen mich an und sind schon ganz schön stolz auf die Entwicklung, die die Stadt gemacht hat.

Sie gelten ja nicht gerade als jemand, der Geduld hat, sondern als jemand, der eher mit dem Kopf durch die Wand will!

Nein, nicht unbedingt. Aber wenn ich etwas will, dann kämpfe ich auch dafür. Aber Kopf durch die Wand nicht. Es muss schon überzeugt werden.

Der rote Doppeldeckerbus fährt über die Otto-von-Guericke-Straße in Richtung Hasselbachplatz. Man sieht zahlreiche Baukräne über den Dächern von Buckau. Der Stadtteil im Süden von Magdeburg macht derzeit wie kaum ein anderer eine enorme Entwicklung durch. Früher war Buckau das Zentrum der Industrie und Arbeiter, dann standen hier heruntergekommene Wohnungen. Heute leben in Buckau viele Familien und Künstler.



Die alte Sporthalle etwa, in der Trümper selbst Handball gespielt hat, wird gerade zu Wohnungen umgebaut. Gegenüber der Halle sind bereits die ersten Neubauten mit Eigentumswohnungen fertig geworden: 220 Quadratmeter für 1,1 Millionen Euro. An der weißen Fassade prangen schon nach wenigen Tagen die ersten Graffiti: "Scheiß Yuppies!"

Das ist ja so ein Stichwort: "Gentrifizierung". Wie schafft man es eigentlich, dass man bei diesen Veränderungen die alten Bewohner in den Stadtteilen mitnimmt, damit sie nicht verdrängt werden? Das verändert ja auch einen Stadtteil massiv, wenn für teures Geld saniert wird.

Es gibt immer Bewegung in den Stadtteilen. Natürlich gibt es jetzt auch zwei Teile. Auf der einen Seite an der Elbe sind die teuren Wohnungen. Das jugendliche Leben, das Leben für Familien, ist ein bisschen weiter vom Fluss weg. Das gehört aber auch zusammen. Man darf nicht immer neidisch sein auf die, die sich eine teure Wohnung leisten können. In der Stadt würde auch vieles nicht laufen, wenn wir die nicht hätten. Man muss die Mischung halten und junge Leute und Leute mit mehr und weniger Geld in einem Stadtteil sozusagen zusammenhalten.

Sie stehen für die Baustellen in der Stadt: etwa den City-Tunnel oder jetzt auch der neue Strombrückenzug. Die Bauten ziehen sich zeitlich und sind deutlich teurer geworden als geplant. Würden Sie diese Bauprojekte heute nochmal so durchziehen?