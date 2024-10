Zurück zur Großwohnanlage am Neustädter See: Henning Wilckens, der in seinem Leben bereits einige Mülltonnen gesehen hat, begutachtet die Biomülltonnen genau. In einer der Tonnen sind neben Abfällen wie Apfelschalen, verschimmeltem Brot und Salatresten auch Plastiktüten zu erkennen. Diese gehören laut Wilckens nur in die Biomülltonne, wenn es sich um abbaubare Plastiktüten handelt. Am besten sei die Biomüllentsorgung jedoch komplett ohne Plastik, mit einer Papiertüte, Zeitungspapier oder, noch besser, komplett ohne Verpackung.