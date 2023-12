Zum Weihnachtsfest hat der Magdeburger Bischof Gerhard Feige die Menschen aufgerufen, sich weiter für Frieden einzusetzen und nicht zu resignieren. Der katholische Bischof sagte an Heiligabend: "Dieser angebrochene Frieden, von dem wir an Weihnachten hören und den viele von uns auch immer wieder in den kleinen Momenten ihres Lebens erfahren, kann uns Hoffnung und Kraft geben, uns für einen umfassenderen Frieden einzusetzen."

Feige: "Jede und jeder kann Frieden stiften"

Weiter führte er aus, Frieden stelle sich jedoch nicht von allein ein, sondern brauche Friedensstifter: "Jeder und jede von uns kann daran mitwirken: in einer vorurteilsfreien Haltung anderen gegenüber, einem freundlichen Wort, einer echten Begegnung."

Angesichts von Hass, Gewalt, Unbarmherzigkeit und Niedertracht genügten aber kaum nur guter Wille und tolerantes Verhalten, so Feige. Dazu gehörten vielmehr auch Tapferkeit gegenüber dem Bösen, Ausdauer im Leiden und Mut zur Freiheit und Stärke. "Wenn es um die Würde des Menschen geht, darf nicht kleinbeigegeben werden."

Weihnachten erinnere jedes Jahr aufs Neue daran: "Auf Frieden müssen wir nicht erst noch warten, uns gedulden, bis zum Ende aller Konflikte und Belastungen. Nein, mit der Geburt des Menschensohnes hat der Frieden auf Erden bereits begonnen und ist mitten unter uns", so der Bischof. "Auch in unheilvollen Zeiten der Geschichte haben Menschen diese Botschaft gehört, in Kriegen und anderen Katastrophen, auf der Flucht und fern ihrer Heimat, unterdrückt, verfolgt oder inhaftiert, beim Verlust lieber Angehöriger und Freunde oder schwer erkrankt. Und viele haben darin Trost gefunden."

