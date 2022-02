Kindesmissbrauch gibt es in allen gesellschaftlichen Strukturen und in allen sozialen Schichten. Doch scheint es so zu sein, dass Priester häufiger als andere Berufsgruppen als Täter auffällig werden. Dem gelte es nachzugehen, so Stein auf der Pressekonferenz: "Was führt zu dem Entschluss, Priester zu werden? Ist es vielleicht so, dass man aus dem Alltag fliehen will, und was hat es mit der sexuellen Reifung zu tun? Kann jemand, der Priester wird, sexuelle Erfahrungen machen, sich ausprobieren, und können Beziehungen ausgetestet werden, vielleicht auch zum anderen Geschlecht?"