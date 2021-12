In der Nähe von Magdeburg hat die Bundespolizei zwei Jugendliche erwischt, die mit einem Güterzug mitgefahren sind. Der Zug war von Polen in Richtung Helmstedt unterwegs, auf Höhe Magdeburg bemerkte der Triebfahrzeugführer die beiden blinden Passagiere, teilte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Donnerstag mit.