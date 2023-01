Geschwindigkeitskontrollen Magdeburg: So wenige Blitzer wie in keiner anderen Großstadt

Hauptinhalt

Wo in Sachsen-Anhalt ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, geblitzt zu werden? Das hat eine Kanzlei aus Berlin für die 40 größten deutschen Städte angeschaut. Ergebnis: In Magdeburg gibt es deutschlandweit die wenigsten Geschwindigkeitskontrollen.