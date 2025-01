Das Theaterstück "Blutbuch" in der Inszenierung des Theaters Magdeburg wird als eines von zehn Stücken beim 62. Berliner Theatertreffen aufgeführt. Das gab die Jury heute in Berlin bekannt. Weitere Aufführungen kommen unter anderem vom Hessischen Staatstheater Wiesbaden, der Volksbühne am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz und dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Das 62. Berliner Theatertreffen findet vom 2. bis 18. Mai 2025 im Haus der Berliner Festspiele und an weiteren Spielorten Berlins statt.