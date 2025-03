Frank Lolies wusste gleich nach dem Transplantationstermin, dass er seinen Stammzellenspender unbedingt kennenlernen will. Zwei Jahre beträgt die Geheimhaltungsfrist bei den Spenderdaten, es gibt da keine Ausnahmen. Als er den Namen und dann eine Anschrift hatte, schrieb er schnell einen Brief an Felix Kummerow. Das war im Frühjahr 2023. Er war überrascht, wie bald er eine Antwort bekam. Die beiden haben dann auch innerhalb weniger Tage telefoniert. Eine Art von Wellenlänge war wohl gleich da, glaubt Frank Lolies. Auch dann, als sie die ersten Whatsapp-Nachrichten ausgetauscht haben, und die ersten Fotos, um sofort festzustellen, dass sie beide durchaus zu einer Glatzenbildung neigen, trotz des Altersunterschiedes. Die Neugierde war sofort da – nur bis zu einer ersten Verabredung haben sie sich dann Zeit gelassen.

Den Tag, den Moment der Diagnose, vergisst kein an Leukämie Erkrankter, es kann der Tag des Todesurteils sein. "Es ging mir schon länger nicht gut, ich war immer müde, es fühlte sich an wie eine verschleppte Erkältung", erklärt Frank Lolies im Nachhinein. Er habe es auf die stressigen Zeiten bei seiner Arbeit geschoben.



In den Tagen vor Weihnachten habe er dann eine Schwellung am Bein bemerkt. Und am Heiligabend habe er zu seiner Frau gesagt, er nutze jetzt noch den Vormittag, und fahre in die Notfallpraxis. Dann sei alles wie in einem Zeitraffer gelaufen: "Im Medico-Zentrum haben sie mir sofort Blut abgenommen, dann habe ich gewartet und mittags kommt ein sehr junger Arzt und sagt, Herr Lolies, Sie haben Leukämie. Das war am Heiligen Abend um 12 Uhr.