In Magdeburg hat am Montag das Gedenken an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg begonnen. Die Stadt sowie mehrere Organisationen und Vereine veranstalten unter anderem gemeinsamen Gesang, eine Kranzniederlegung und Konzerte. Die Aktionstage unter dem Motto "Eine Stadt für alle" dauern bis zum 27. Januar.