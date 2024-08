Gegen 17 Uhr am Dienstag wurde bei Bauarbeiten in der Altstadt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die 250 Kilogramm schwere Bombe lag etwa fünf Meter tief in der Erde. Um 21:46 Uhr ging die entsprechende Gefahreninformation aus der Integrierten Leitstelle in Magdeburg raus. Danach begannen die Evakuierungen.



Mehr als 3.000 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In ersten Meldungen hatten die Behörden von 15.000 Betroffenen gesprochen.



Im 500-Meter-Sperrkreis lagen der dicht bewohnte Hasselbachplatz mit viel Gastronomie, Teile des Breiten Weges, der Dom, die Sternbrücke und auch das MDR-Landesfunkhaus, das ebenfalls geräumt wurde. Der Straßenbahnverkehr im betroffenen Bereich wurden zwischenzeitlich eingestellt.



Auch vier Pflegeeinrichtungen wurden evakuiert. Deren Bewohner wurden teils mit Krankentransporten in andere Einrichtungen gebracht, unter anderem nach Biederitz (Landkreis Jerichower Land). Die Stadt hatte zudem im AMO-Kulturhaus eine Notunterkunft eingerichtet. Dort wurden mehr als 100 Personen betreut.



Sascha Paasche vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, alle haben die Evakuierung gut aufgefasst. Bei einzelnen Betroffenen seien Erinnerungen an andere Entschärfungen von Fliegerbomben hochgekommen. Der DRK-Sprecher berichtete, dass die Alarmierung aufgrund der Menge von Einsatzkräften schleppend begann. Nach Alarmierung seien aber alle schnell einsatzbereit gewesen.



Die Magdeburger Polizei wurde bei dem Einsatz von Kräften aus Halle und Dessau-Roßlau unterstützt. Außerdem waren die Magdeburger Feuerwehren mit 190 Einsatzkräften beteiligt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.