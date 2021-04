Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist wie geplant am Mittwoch in Magdeburg erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Polizei in Magdeburg auf Twitter mit. Aufgrund des Fundes war am Vormittag ab 10 Uhr alles im Umkreis evakuiert worden. Vorrangig betraf das Firmen in der Umgebung, darunter am August-Bebel-Damm.