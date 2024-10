Das MDR-Landesfunkhaus in Sachsen-Anhalt ist am Sonnabendnachmittag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Die Polizei sperrte den Bereich ab, ein Spürhund wurde eingesetzt. Nach etwa zwei Stunden gab die Polizei Entwarnung.



Der Radiosender MDR SACHSEN-ANHALT wurde zwischenzeitlich auf die Schwesterwelle in Thüringen umgestellt.