06. August 2024, 19:55 Uhr

In Magdeburg ist am Dienstag eine Bombe bei Bauarbeiten entdeckt worden. Zahlreiche Menschen müssen Wohnungen und Häuser verlassen – noch heute Abend. Der Fundort befindet sich in der Altstadt unweit des Elbufers und der Hubbrücke.