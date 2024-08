Mehr als 3.000 Menschen betroffen Bombe in Magdeburg gefunden: Evakuierungen laufen

07. August 2024, 00:16 Uhr

In der Altstadt von Magdeburg ist am Dienstag bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt worden. Tausende Menschen müssen noch am Abend Wohnungen und Häuser verlassen. Auch vier Pflegeeinrichtungen sind betroffen. In der Nacht zu Mittwoch soll der Blindgänger entschärft werden. Der Fundort befindet sich in der Altstadt unweit des Elbufers und der Hubbrücke. Auch der Hasselbachplatz fällt in den Sperrradius. Die Stadt hat eine Notunterkunft eingerichtet.