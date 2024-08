Sperrkreis aufgehoben Weltkriegsbombe in Magdeburg entschärft

07. August 2024, 04:17 Uhr

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Einsatzkräfte in Magdeburg in der Nacht zu Mittwoch gefordert. Mehr als 3.000 Menschen mussten wegen der Bombe ihre Wohnungen und Häuser in der Altstadt nahe der Elbe verlassen. Die Bombe konnte mitten in der Nacht entschärft werden.