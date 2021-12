Die Stadt Magdeburg bietet Corona-Auffrischungsimpfungen ab sofort bereits fünf Monate nach der zweiten Impfung an. Das sagte eine Sprecherin der Stadt am Montagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT. Buchbar sind die Termine demnach über ein Portal im Internet. Geimpft wird im Allee-Center im Stadtzentrum und in einer Sporthalle im Stadtteil Sudenburg.