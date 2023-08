Übers Wochenende Gekentertes Sportboot am Domfelsen in Magdeburg geborgen

Das Schiffahrtsamt Magdeburg hat am Montag ein Sportboot befreit, das am Wochenende auf Grund gelaufen war. Der Bootsführer hatte einen Fehler gemacht und war am Domfelsen festgefahren. Die Feuerwehr kontrollierte und sicherte das Boot am Samstag. Nun muss es für die Weiterfahrt auf höheres Wasser warten.