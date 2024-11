Minus im Haushalt Magdeburg fordert mehr Geld vom Land

21. November 2024, 16:21 Uhr

In vielen Bereichen sind die Kosten für die Stadt Magdeburg gestiegen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung. Die Beteiligung des Landes steigt aber nicht im gleichen Maße. Oberbürgermeisterin Borris fordert daher in einem Brief an Ministerpräsident Haseloff mehr finanzielle Unterstützung.