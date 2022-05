Magdeburgs künftige Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) hat einer möglichen Fusion des städtischen Klinikums mit dem Uniklinikum Magdeburg eine Absage erteilt. Eine solche oder gar ein Verkauf des Hauses käme "nicht infrage", sagte Borris der "Volksstimme" . Darüber sei in den laufenden Gesprächen auch nie gesprochen worden. Borris ist aktuell Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums.

Das Klinikum Magdeburg und das Uniklinikum reden seit mehreren Jahren über eine engere Kooperation. Schon im März 2020 war in einem gemeinsamen Memorandum vereinbart worden, ein "Großkrankenhaus" in Magdeburg zu "gründen". Zusammen mit der Stadt Magdeburg hatte man die Bestrebungen im Februar 2021 öffentlich gemacht. Seitdem wurde an einem Grundlagenvertrag für die weiteren Verhandlungen gearbeitet.