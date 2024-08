Die Polizei ermittelt in Magdeburg nach einem Brand auf dem Campingplatz am Barleber See weiter zur Ursache. Das sagte ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag. Demnach haben die Ermittler am Montag vor Ort Spuren gesichert, die jetzt vom Landeskriminalamt (LKA) ausgewertet werden. Zuvor hatte die Polizei bereits um Hinweise von Zeugen gebeten.