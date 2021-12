In Magdeburg hat die Feuerwehr am Donnerstagabend einen Affen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, war im Treppenhaus ein Kinder-Fahrradanhänger in Flammen aufgegangen. Der Brand sei schnell gelöscht worden, allerdings sei das Treppenhaus komplett mit Rauchgasen gefüllt gewesen. Die Bewohner mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.