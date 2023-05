Fünf Menschen gerettet Ursache für Brand in Magdeburger Flüchtlingsunterkunft weiter unklar

Am Sonntag hat es in Magdeburg in einer Unterkunft für Geflüchtete gebrannt. Die Feuerwehr hat fünf Menschen aus dem Haus gerettet. Wie der Brand entstanden ist, ist zwei Tage später noch unklar. Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache.