Hoher Sachschaden Brand in Magdeburger Mehrfamilienhaus – Bewohner in Notunterkunft

19. Mai 2024, 09:03 Uhr

Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ist am Freitagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner mussten in Notunterkünfte gebracht werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.