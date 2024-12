Zeugen gesucht Brandstiftung in Magdeburg: Wohnhaus und "libertäres Zentrum" betroffen

25. Dezember 2024, 17:45 Uhr

Unbekannte haben am Montag versucht, ein Wohnhaus in Magdeburg in anzuzünden. Darin befindet sich auch ein linkes Wohnprojekt. Die Polizei sucht Zeugen.